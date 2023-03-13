ارتفاع جديد للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت معظم العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13 مارس 2023 ارتفاعاً مقابل الجنيه المصرية في بداية التعاملات، حيث سجل اليورو سعر 33.12 جنيه فيما جاء الدولار دون حركة عند سعر 30.75 جنيه، وعلى مستوى العملات العربية استقر الريال السعودي فيما ارتفع الدينار الكويتي فوق مستوى 100 جنيه.

أسعار العملات

سجل الدولار الأمريكي 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سجل اليورو 32.74 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

سجّل الجنيه الإسترليني 37.03 جنيه للشراء و37.45 جنيه للبيع.

سجل الفرانك السويسري 33.41 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي 96.90 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز