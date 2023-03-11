حقيقة اللحوم المصابة بجنون الأبقار في أسواق مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن جميع اللحوم المستوردة من خارج مصر والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة وخالية من أية أمراض وبائية، مشيرةً إلى أنها تخضع جميعها، سواء المجمدة أو المبردة أو الحية، للفحص والرقابة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.

ولفتت إلى أنه في حال رصد أي عينة تحوي أمراضاً وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، يتم فوراً رفض الشحنة بالكامل.

وأضافت أن اللحوم بكل أنواعها والحيوانات الحية المستوردة أيضاً تخضع للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ.

ونوَّهت بأنه لا يُسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض جنون الأبقار أو أي أوبئة أخرى، مؤكدةً أنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم لمصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها بشكل قاطع، ولا يتم إعادة فتحه مجدداً إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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