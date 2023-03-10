السعودية تخفض قيم بعض المخالفات التأمينية بنسبة 95% لدعم المنشآت في الاستمرارية والنمو

المصدر: البيان

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إطلاق مبادرة المخالفات الصفرية والتي تهدف إلى تعزيز العلاقة الإيجابية بأصحاب العمل وزيادة رضا العملاء وتوعيتهم حول المخالفات التأمينية ومساعدتهم على تجنب الوقوع فيها.

وقدمت المبادرة تطويراً في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بما يتناسب مع حجم المنشآت وجسامة المخالفة المرتكبة، وتشمل المبادرة على تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 95% على قيم بعض المخالفات السابقة وذلك لدعم المنشآت في الاستمرارية والنمو.

وبينت المؤسسة أن مبادرة المخالفات الصفرية ترتكز على عدة منطلقات منها عدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى في المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض أية غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية على أصحاب العمل والحث على تعديل المخالفات.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بعض المخالفات دون إيقاع أية غرامات والاكتفاء بالتوعية والتوجيه لتعديلها. كذلك تم منح المنشآت فرصاً لتعديل المخالفات التأمينية وعدم فرض غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما صنفت المبادرة حجم المنشأة وجسامة المخالفة في تحديد مقدار الغرامة، فحددت مبلغ الغرامة المفروضة وفقاً لهذا التصنيف.

وحثت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل والمنشآت على أهمية الالتزام التأميني والحفاظ على علاقة تعاقدية صحيحة بين المنشأة والمشترك والتأكد من وجود علاقة عمل فعلية بين المشترك وصاحب العمل. وكذلك تحديد سبب الاستبعاد الفعلي للاستبعاد وتسجيل المشترك بالأجر الصحيح المتفق عليه بين طرفي العلاقة.

وبينت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على قائمة المخالفات التأمينية والغرامات المترتبة من خلال الدخول على صفحة الأنظمة واللوائح في موقع المؤسسة الإلكتروني : www.gosi.gov.sa .

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