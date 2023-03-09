مصر: تراجع الديون الخارجية إلى 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

المصدر: وام

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أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي سجل 155 مليار دولار بتراجع قدره 700 مليون دولار بمعدل 0.5% مقارنة بـشهر يونيو 2022.

وعزا البنك في بيان اليوم الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأضاف أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار) فيما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.4% نهاية سبتمبر 2022 مؤكدا أنها لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

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