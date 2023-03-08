الكشف عن التعويض الذي حصلت عليه قناة السويس من شركة «إيفرجيفن»

المصدر: البيان

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كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن التعويض الذي حصلت عليه القناة كتعويض من الشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرجيفن، قائلا إن ثمنها 7.4 مليون دولارًا، بالإضافة إلى التعويض المالي، وحصلنا على القاطرة هدية إضافية.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤليتي» إن تدشين القاطرة نبيل الهلالي أحد بنود التسوية مع شركة إيفرجرين، وقدرتها تصل إلى 75 طن قوة الشد.

وتابع: «عدد السفن التي تمر من قناة السويس زاد نتيجة افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان في السابق يمر من المجري الملاحي لقناة السويس 42 سفينة في المتوسط يوميًا، الآن يمر يوميًا 70 سفينة، لذلك نحتاج إلى قدرات جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في المرور.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القناة لديها الإمكانيات والقدرات والخبرات، والعالم تابع باهتمام سرعة التعامل مع تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، مؤكدًا أن الرئيس المصري يدعن هيئة قناة السويس ومرافقها بقوة لتصل إلى أعلى مستوى عالمي.

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