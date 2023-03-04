133 % ارتفاعاً في أعداد القادمين عبر مطارات عُمان

المصدر: وام

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ارتفع عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بنسبة نمو بلغت 128 %، لتصل حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م إلى 65 ألفًا و220 رحلة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م البالغة 28 ألفًا و580 رحلة، وفق ما أظهرته الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن أعداد القادمين عبر مطارات سلطنة عُمان سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 133 %، كما ارتفع أعداد المغادرين بنسبة 109 % حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، حيث بلغ إجمالي الركاب القادمين والمغادرين و"الترانزيت" بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم 9 ملايين و876 ألفًا و762 راكبًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م.

وتصدّر المسافرون من الجنسية الهندية الأكثر استخدامًا لمطار مسقط الدولي في الرحلات المغادرة والقادمة عبر المطار بإجمالي بلغ 147 ألفًا و32 راكبًا بنهاية شهر ديسمبر 2022م، تلتها الجنسية البنغلادشية بإجمالي بلغ 53 ألفًا و130 راكبًا، ثم الجنسية الباكستانية بإجمالي 39 ألفًا و853 راكبًا.

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