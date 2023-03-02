مصر ترفع أسعار البنزين

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة البترول المصرية، رفع أسعار الوقود المحلي، بدءا من اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة اليوم السابع تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من اليوم الخميس إلى :

- 8.75 جنيهات للتر البنزين 80

- 10.25 جنيهات للتر البنزين 92

- 11.50 جنيها للتر البنزين 95

كما تحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات/متر.

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