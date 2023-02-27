إنفستكورب تدشّن عملياتها في اليابان ضمن مسار توسّعها العالمي

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم دخولها السوق اليابانية مع افتتاح مكتبها في طوكيو. كما قامت الشركة بتعيين البروفيسور هيزو تاكيناكا رئيساً لمجلس إدارة إنفستكورب اليابان. وتعكس هذه الخطوة تقدماً كبيراً في توسع الشركة العالمي الذي بدأ عام 2015 عندما أطلق رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي خطة النمو الاستراتيجية للشركة.

ويعتبر الافتتاح خطوة مهمة في مسيرة الشركة التي، ومن خلال تواجدها في طوكيو، ستتمكن من تقديم حلول استثمار عالمية بديلة في اليابان، بالإضافة إلى إرساء أسس الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة والاستثمار العقاري في السوق اليابانية.

دشّن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي المكتب في منطقة تشيودا في العاصمة اليابانية. وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي المشارك حازم بن قاسم، والبروفيسور هيزو تاكيناكا، إلى جانب عدد من شركاء إنفستكورب من طوكيو ومكاتبها الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: «عقب إنجازنا التاريخي المتمثل في تجاوز 50 مليار دولار من الأصول المُدارة في ديسمبر 2022، يمثّل افتتاح مكتب إنفستكورب في اليابان الخطوة الرئيسية التالية في مسيرة نمونا. وسيعزز المكتب حضورنا العالمي ويتيح لنا خدمة عملائنا في اليابان بشكل أفضل. ونحن نتطلع إلى توسيع قاعدتنا من المستثمرين اليابانيين وجلب رؤوس أموال استثمارية جديدة إلى المنطقة، وتحديداً من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أننا متحمسون للعمل مع البروفيسور تاكيناكا وفريقنا المتنامي لتطوير ما نقدمه في اليابان لصالح عملائنا وشركائنا في البلاد».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: «نحن فخورون جداً بإطلاق عملياتنا في اليابان وبافتتاح مكتب في طوكيو. إن حضورنا في القارة الآسيوية أصبح اليوم أكثر بروزاً من أي وقت مضى. والملاحَظ أن المستثمرين اليابانيين يسعون أكثر فأكثر للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار البديلة العالمية التي نتمتع بمكانة جيدة لتقديمها نظراً لخبرتنا في آسيا التي تمتد لعقود. ونحن فخورون بتنمية علاقاتنا الحالية مع المستثمرين اليابانيين الذين يوظفون أكثر من ملياري دولار أمريكي من الأصول المُدارة في منتجاتنا الاستثمارية».

بدوره، قال البروفيسور هيزو تاكيناكا، رئيس مجلس إدارة إنفستكورب اليابان: «مع التضخم المتنامي الذي تشهده اليابان، بالإضافة إلى التقلبات في سعر العملة ومعدل الشيخوخة السريعة التي تشهدها البلاد فإن اليابان بحاجة لجذب الاستثمارات الخارجية لتنمية نسب العوائد على الأصول. تمتلك إنفستكورب خبرة واسعة في مجال الاستثمارات البديلة مما سيدعم نمو أعمال إدارة الثروات في اليابان وفي تحويل المدخرات إلى استثمارات. إن دعم إنفستكورب لأسس الاستدامة وللتعليم سيساهم في جهود اليابان في مجال محو الأمية المالية».

سيمكّن مكتب طوكيو إنفستكورب من الاستجابة بشكل أفضل للطلب المتزايد في اليابان على استثمارات ذات عائد أعلى من خلال الاستفادة من خبرة الشركة العالمية في مجال الاستثمارات البديلة. فإنفستكورب تقدم حلولاً استثمارية منذ 40 عاماً ولديها بالفعل حضور عالمي واسع من خلال 14 مكتباً في الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بالإضافة إلى عرض متعدد الإستراتيجيات يشمل الشركات الخاصة والعقارات والائتمان واستراتيجيات العائد المطلق، وحصص الشراكات العامة، والبنية التحتية.

عمل البروفيسور تاكيناكا وزيراً للسياسة الاقتصادية / المالية في اليابان عام 2001، قبل إضافة الخدمات المالية إلى ولايته عام 2002 وخصخصة الخدمات البريدية عام 2004، ثم أصبح وزيراً للشؤون الداخلية والاتصالات في الفترة 2005-2006. وهو حالياً أستاذ فخري في جامعة «كيو» Keio وأستاذ في جامعة طوكيو. وهو عضو في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس الاستشاري الدولي لشركة إنفستكورب منذ يوليو 2020.

يمثل افتتاح المكتب في طوكيو مكتب إنفستكورب الرابع عشر على مستوى العالم، والخامس في آسيا، بعد إنشاء مكاتب في مومباي ودلهي وسنغافورة وبكين. وسينضم فريق طوكيو إلى فريق إنفستكورب الآسيوي الأوسع والذي يضم 40 متخصصاً يعملون في كل أنحاء القارة.

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