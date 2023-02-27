سوريا ترفع سعر صرف الدولار إلى 7100 ليرة

المصدر: (دمشق - د ب أ )

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رفع مصرف سوريا المركزي، أمس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 7100 ليرة للدولار الأمريكي الواحد. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة، وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

وكان مصرف سوريا المركزي حدد، في الثاني من يناير الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات الشخصية الواردة من الخارج بنحو 4500 ليرة سورية للدولار الواحد. وفقدت العملة السورية قيمتها منذ منتصف شهر مارس عام 2011، حيث لم يكن سعر صرف الدولار حتى منتصف العام حينها يتجاوز 50 ليرة سورية.

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