تباين مؤشرات الأسهم الخليجية ومكاسب في مصر

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج على تباين أمس مع تعرض مؤشر السعودية لضغوط من أسهم العقارات والبنوك، ولكن ارتفاع سهم قطر للتأمين 10% صعد بالمؤشر القطري.

وتراجع المؤشر الرئيس في السعودية 1%، ليواصل خسائره الجلسة السادسة على التوالي.

وخسر سهم شركة رتال للتطوير العمراني 3% بينما تراجع سهم مصرف الراجحي 1.8%.

وهبط سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 4.7% بعد أن انخفضت أرباحها السنوية أكثر من 27% إلى 424.6 مليون ريال. وقفز سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 10% بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 300% عن العام السابق.

وقف الخسائر

وارتفع المؤشر الرئيس في قطر 0.7% منهياً ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن تلقى دعماً من صعود أسهمه المالية.

وقفز سهم قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في الخليج، نحو 10% الجلسة الثانية على التوالي مع تداول نحو تسعة ملايين سهم، مسجلة حجم تداول بلغ أكثر من 15 مليون ريال، وهو الأكبر منذ سبتمبر الماضي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2%، مدعوماً بمكاسب في جميع القطاعات تقريباً.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.3% وسهم المصرية للاتصالات 4.2%.

وفي عُمان، ارتفع المؤشر الرئيس 0.2% إلى 4659 نقطة، فيما انخفض المؤشر في البحرين 0.1% إلى 1937 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز