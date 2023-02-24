أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر، بالتزامن مع إجازة البنوك الأسبوعية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.48 جنيها للشراء و30.58 جنيها للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.57 جنيها للشراء و30.68 جنيها للبيع، وفي بنك مصر 30.48 جنيها للشراء و30.58 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة 30.58 جنيها للشراء و30.68 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.58 جنيها للشراء و30.68 جنيها للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 30.58 جنيها للشراء و30.68 جنيها للبيع.

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