المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارا بعدما شهدت تراجعا محدودا بالأسواق المحلية، أمس الخميس، بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 1685 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1926 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1448 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 13520 جنيها، بدون إضافة مصنعية أو دمغة.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب سجلت خلال تعاملات أمس الخميس، تراجعا محدودا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 1685 جنيه بدلا من 1687 جنيها للجرام.

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