التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت تنمو 87% خلال 10 سنوات

المصدر: وام

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نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والكويت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 87% لتصل إلى 43 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 23.3 مليار دَرْهم في العام 2013، وفق بيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات "التنافسية والإحصاء"، أن إجمالي التبادل التجاري بن البلدين خلال الفترة من 2013 - 2022 بلغ 316.2 مليار دَرْهم توزعت بين إعادة الصادرات بحصة بلغت 53% وبقيمة تجاوزت 168 مليار دَرْهم، والصادرات غير النفطية بنسبة 27% وبقيمة تجاوزت 85 مليار دَرْهم، والواردات بقيمة 62.8 مليار دَرْهم وبنسبة بلغت 20 %.

ونمت التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت في العام الماضي بنسبة 13% وبقيمة بلغت 5 مليارات درهم لتصل إلى 43.5 مليار درهم، مقابل 38.5 مليار دَرْهم في العام 2021.

وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي بين 21.9 مليار دَرْهم لإعادة التصدير، و14.2 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و7.3 مليار دَرْهم للواردات.

وتصدرت الزيوت المعدنية قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من الكويت إلى الدولة خلال العام الماضي وبقيمة تجاوزت 6 مليارات دَرْهم ، فيما تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى الكويت خلال العام 2022 وبقيمة بلغت 3.3 مليار دَرْهم، وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 3 مليارات دَرْهم، فيما جاءت أجهزة ومعدات للاتصالات في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الكويت خلال العام 2022 بقيمة 3.52 مليار دَرْهم، وتلاها الأدوية وعقاقير علاج بقيمة 1.7 مليار دَرْهم، وآلات لمعالجة البيانات بقيمة 1.46 مليار دَرْهم.

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