الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تستثمر 30 مليون دولار في شريحة إضافية برأس مال بنك فلسطين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة بنك فلسطين، توقيع اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا JICA) لاستثمار مبلغ 30 مليون دولار، في الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس مال بنك فلسطين، حيث يعد هذا الاستثمار الأول من نوعه الذي تنفذه «جايكا» على مستوى فلسطين والعالم، وذلك بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وجرى توقيع الاتفاقية في المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بحضور هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، ومحمود الشوا المدير العام، ود. فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وايجو أزوكيزاوا، مدير عام شراكات القطاع الخاص وإدارة الشؤون المالية في جايكا، والسفير الياباني في فلسطين يوتشي ناكاشيما، وبراق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

ويأتي الاستثمار لتعزيز الملاءة المالية لرأس مال بنك فلسطين، وزيادة قدرته على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتمكينه من مواجهة المخاطر وامتصاص التحديات المستقبلية، علماً أن هذا الاستثمار سيتم تنفيذه بعد موافقة الجمعية العمومية لبنك فلسطين، طبقاً للتعليمات والقوانين.

وقال هاشم الشوا إن هذه الاتفاقية تحمل في طياتها معاني ودلالات كبيرة، ومن أهمها تعزيز ثقة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دور البنك التنموي على صعيد العمل في فلسطين، كما أن الاتفاقية ستسهم إيجاباً نحو تعزيز ركائز التنمية المستدامة، بما فيها النمو الاقتصادي مع تحقيق الأثر الاجتماعي.

وأضاف إن هذا الاستثمار المهم سيرفع ثقة المستثمرين إيجاباً على مستوى الوطن داخل وخارج فلسطين، مبيناً أن مجموعة بنك فلسطين ستواصل توسيع قاعدة شراكاتها محلياً وعربياً ودولياً، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة والنمو التي تبنتها المجموعة في مختلف أنشطتها المالية والمصرفية.

من جهته، أكد محمود الشوا أهمية الاتفاقية، التي تهدف إلى دعم جهود البنك في تحقيق الشمول المالي لمختلف الشرائح المجتمعية، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95 % من الاقتصاد الفلسطيني، ما ينعكس إيجاباً على جميع العمليات والخدمات المصرفية التي يوفرها لجمهور العملاء لتلبية احتياجاتهم المالية.

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