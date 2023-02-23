54.3 مليار دولار مكاسب البورصات العربية الأسبوع الماضي

المصدر: وام

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عززت البورصات العربية مكاسبها خلال الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 54 مليارا و338 مليون دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت من 4.054 تريليون دولار إلى 4.108 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الصندوق أن بورصة السعودية حققت أكبر مكاسب سوقية بنحو 48.7 مليار دولار لتصل رسملتها السوقية إلى 2.697 تريليون دولار، فيما جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثاني بمكاسب 5.11 مليار دولار ليصل رأسماله السوقي إلى 696.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 162.6 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن رأس المال السوقي لبورصة قطر وصل إلى 163.19 مليار دولار وبورصة الكويت 154.2 مليار دولار وبورصة مسقط 61.04 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء أكثر من 55 مليار دولار وبورصة مصر 36.5 مليار دولار وبورصة البحرين 30.9 مليار دولار.

ووفق نشرة صندوق النقد العربي، وصل رأس المال السوقي لبورصة عمان إلى 27.8 مليار دولار وبورصة بيروت إلى 15.4 مليار دولار وبورصة فلسطين إلى 4.96 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.36 مليار دولار.

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