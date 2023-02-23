العراق يموّل تجارته مع الصين باليوان

المصدر: (بغداد - د ب أ)

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أعلن البنك المركزي العراقي، أمس، تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك يأتي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية ستتضمن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، وتعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال الحسابات لدى مصرف «جي بي مورجان»، وبنك التنمية في سنغافورة.

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