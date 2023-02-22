أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأربعاء، ووصل سعره في البنك المركزي المصري عند 30.52 جنيها للشراء، ومستوى 30.62 جنيها للبيع، وفي بنك مصر 30.42 جنيها للشراء، ومستوى 30.52 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 30.42 جنيها للشراء، و30.52 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

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