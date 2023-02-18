سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، صباح اليوم السبت ، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.42 جنيها للشراء، و 30.52 جنيها للبيع وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في مصر كالتالي:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي 30.52 جنيها للشراء، و 30.62 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

وفي المصرف المتحد 30.52 جنيها للشراء، و 30.62 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول 30.52 جنيها للشراء، و 30.62 جنيها للبيع.

وفي بنك قناة السويس 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار داخل بنك قطر الوطني الأهلي 30.52 جنيها للشراء، و30.62 جنيها للبيع.

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