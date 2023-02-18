مصر تعين بنوكاً لإصدارها الأول من صكوك دولارية

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة أمس، أن مصر عينت بنوكاً لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم، مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي، حيث بدأت هذه البنوك الاجتماع مع المستثمرين حسبما أشارت الوثيقة. وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل 3 سنوات - عادة لا تقل عن 500 مليون دولار - وفقاً لظروف السوق.

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