الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير في البنك المركزي وبعض البنوك الحكومية والخاصة.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

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