«أوبك» تدعو إلى سياسات مناخ أكثر إنصافاً

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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دعا هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الدول، إلى الاستثمار أكثر بكثير في النفط لتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل، وقال: إن سياسات المناخ يجب أن تكون أكثر «توازناً وإنصافاً».

وقال الغيص أمس في مؤتمر للطاقة في القاهرة إنه من الضروري أن تتوقف الأطراف المشاركة في مفاوضات المناخ الجارية لوهلة، وأن تنظر إلى الصورة الكبيرة، موضحاً أنه يتعين على الجميع العمل من أجل انتقال الطاقة بشكل منظم وشامل ويساعد على ضمان أمن الطاقة للجميع.

وأضاف أن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يومياً موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2025.

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