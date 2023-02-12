مصر تعتزم طرح ثلاث مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023

المصدر: وكالات

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قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن بلاده تعتزم طرح ثلاث مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023، وحفر 300 بئر استكشافي حتى 2025.

وقال الملا، خلال افتتاحه الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، إن صادرات بلاده البترولية قفزت 41% في 2022 إلى 18.2 مليار دولار، من 12.9 مليار دولار قبل عام.

وطرحت مصر نهاية 2022 مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ويستمر التقديم للمزايدة حتى مايو المقبل.

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