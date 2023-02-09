1.2 مليار دولار استثمارات مصر في حقل غاز ظُهر

المصدر: وام

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الاستثمارات الجديدة في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط خلال العام المالي المقبل 2023/2024 تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موضحة أنها تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم عقب انعقاد الجمعية العامة لشركتي (بتروشروق وبتروبل)، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري لاعتماد موازنتي العام المالي المقبل 2023/2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي 2022/2023.

وأشار البيان إلى أنه سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية للحقل، تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة، بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى كإنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة (ظُهر) وربطها بضواغط محطة (الجميل)، بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.

كما استعرض الاجتماع الموازنة المُعدلة للعام المالي الحالي 2022/2023 لمواصلة تكثيف العمل في تنمية المنطقة الجنوبية من الحقل والتي جرى بنجاح حفر وإكمال البئر (ظُهر-18) ووضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2022.

كما استعرض الاجتماع أهم ملامح موازنة العام المالي المقبل 2023 /2024 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2022 /2023 باستثمارات قيمتها تتجاوز 800 مليون دولار للعام الواحد، موضحا الخطط المستهدفة لتنفيذ أعمال تنمية الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف بمناطق امتيازها بدلتا النيل َأبورديس بجنوب سيناء وبورفؤاد.

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