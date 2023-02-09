مصر تطرح 32 شركة حكومية في البورصة

المصدر: وام

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أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام كامل، وتشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً.

وقال مدبولي -خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء المصري - إن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات، مشيراً إلى أن المستثمر سيكون دوره زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.

وأضاف أن الطرح يضم 3 بنوك "القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي" بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة وتضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما: "وطنية" و"صافي"، وتشمل كل القطاعات المختلفة سواء بالتخارج الدولة منهم أو بتقليص الدولة من وجودها فيها.

وشدد على ضرورة أن تكون عملية الطرح بنسبة 25% على الأقل من هذه الشركات ينتهي خلال 6 أشهر ويتم إعداد ذلك مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة من أجل استهدف الانتهاء منهم بالكامل، وأكد أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بخبراء مصريين المتخصصين خارج إطار الحكومة لعامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة تكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل المتخصصين والخبراء بعضها يحتاج إلى بضعة أشهر والآخر إلى عام، مؤكدا أن هناك 32 شركة سيتم طرحها لأول مرة في الفترة القادمة خلال هذا العام، ومن المرشح إضافة شركات وقطاعات وكيانات أخرى خلال المدى الزمني نفسه طبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، ونحن كدولة سنطرحهم لأول مرة منهم قطاعات؛ على غرار التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهي قطاعات متنوعة ستطرحها الدولة في توقيتات المدى الزمني.

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