استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 استقرارا في البنوك الحكومية والخاصة منذ نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب الارتفاع الذي سجله خلال الفترة الماضية وتخطيه حاجز الـ 30 جنيها.

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30.25 للشراء، 30.35 للبيع.

وفي بنك المصرف المتحد سجل 30.35 للبيع و 30.25 جنيه للشراء.

وفي بنك الإسكندرية سجل 30.25 جنيه للشراء، كما سجل سعر 30.35 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم 30.15 جنيه للشراء 30.25 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك مصر 30.15 جنيه للشراء 30.25 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز