«إنفستكورب» تستثمر في «إيفيكود» للبرمجيات

المصدر: البحرين - البيان

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أعلنت مؤسسة «إنفستكورب» المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن إتمام استثمار استراتيجي يجعلها مساهماً رئيساً في «إيفيكود»، المزود العالمي الرائد للاستشارات المتخصصة والخدمات المُدارة لتطوير البرمجيات الحديثة في ما يعرف بـ«التطوير والتشغيل».

وستعمل «إنفستكورب» بالشراكة مع مؤسس «إيفيكود» ريستو فيركالا، والرئيس التنفيذي إيلاري نورمي، لدعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو الطموح والتوسع الدولي. وسيبقى فيركالا ونورمي وبقية فريق إدارة «إيفيكود» مساهمين أساسيين في «إيفيكود» إلى جانب «إنفستكورب».

وأُسست شركة «إيفيكود» عام 2005 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وهي شركة رائدة في خدمات «التطوير والتشغيل» الاستشارية والمُدارة، ما يمكّن الشركات العالمية من تطوير برامج عالية الجودة بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية مقارنة بالطرائق التقليدية. وقد رفعت «إيفيكود» إيراداتها من 22 مليون يورو إلى أكثر من 150 مليون يورو على مدار السنوات الأربع الماضية، وهي تخدم أكثر من 1400 عميل.

وقال يوسف اليوسف، الشريك الإداري لإنفستكورب للثروات الخاصة: نرى فرصة عظيمة للاستفادة من سجلنا الحافل في دعم نمو شركات الخدمات المهنية ووضعه في خدمة إيفيكود فهذا القطاع يتمتع بمجال هائل للنمو ولدى إيفيكود الأساسيات والموقع المناسب في السوق للتوسع بسرعة ونحن نتطلع إلى أن نكون جزءاً أساسياً من الفصل التالي من قصة النمو الهائل لإيفيكود.

من جهته، قال رئيس أسواق الإمارات وعُمان للثروات الخاصة في إنفستكورب طارق المحجوب: نحن متحمسون للعمل بالشراكة مع إيفيكود في قطاع يتمتع بهذه الإمكانات الهائلة. لقد كان النمو العضوي للشركة حتى الآن استثنائياً، ونثمّن خبرات إيفيكود في دعم أعمال شركات عالمية رائدة. ونتطلع إلى العمل من كثب مع إيفيكود والاستفادة من خبرتنا في قطاع التكنولوجيا لمساعدة الفريق على نقل حلول التحول الرقمي إلى المزيد من العملاء حول العالم.

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