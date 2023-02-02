قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

المصدر: وام

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي سجلت أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 4ر56 مليون دولار.

وقال ربيع، في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الماضي شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 5ر21 %.

ولفت إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 5ر123 مليون طن مقابل 2ر106 ملايين طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 3ر17 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3ر16 %.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال الشهر الماضي حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية خلال الشهر الماضي رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هي الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 5ر34 مليون طن، كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 1ر17 % .

ووفق البيان، سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الماضي، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي لـ 70 سفينة، كما سجل يوم الجمعة الموافق 20 يناير الماضي أعلى معدل إيراد يومي في تاريخ القناة بلغ 4ر37 مليون دولار.

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