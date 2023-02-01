ترقب لاجتماع المركزي المصري.. سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء

المصدر: البيان

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في ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 1 فبراير 30.1163 جنيه للشراء، و30.2111 للبيع، بينما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي نحو 32.6280 جنيه للشراء، و32.7428 للبيع. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 30.03جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، وسجل اليورو 32.4414 الشراء وعند البيع سجل 32.7332.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 30.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي Cib وصل إلى 30.13 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.23.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.1800 جنيه للشراء وللبيع وصل إلى 30.2300.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 29.6 جنيه للشراء، و29.7 جنيه للبيع.

وفي بنك الأهلي المتحد وصل إلى نحو 29.75 جنيه للشراء، و29.85 جنيه للبيع.

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