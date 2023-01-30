العراق يخطط لبناء صوامع قمح جديدة بعد موسم وفير

المصدر: وكالات

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يخطط العراق لبناء صوامع قمح جديدة في محافظة واسط، وسط البلاد، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن حيدر نوري، مدير عام مجلس الحبوب الحكومي.

ونقلت الوكالة عن نوري قوله إن المجلس وافق على خطة لبناء صومعة حبوب بحجم 100 ألف طن في الوقت الذي يستعد فيه "لحصاد محصول القمح الوفير".

وسيضاف مرفق التخزين الجديد إلى صومعتين صغيرتين موجودتين في المحافظة، ويخطط مجلس الحبوب لتعزيز الطاقة التخزينية الإجمالية في العراق، والتي تقدر بنحو 3 ملايين إلى 3.5 ملايين طن، وفقا للوكالة.

ومن المتوقع أن ينتج العراق ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين طن من القمح هذا العام، أو ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد هطول أمطار غزيرة وفي الوقت المناسب، وفقا لوزارة الزراعة.

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