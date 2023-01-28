رئيس الوزراء المصري يعلن انتهاء تراكم البضائع في الموانئ

المصدر: د ب ا

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها الآن مواد خام تكفي لشهرين.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية تتابع موقف الموانئ والبضائع، مؤكدا أن "الدولة عادت إلى ما قبل الأزمة"، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأكد مدبولي، انخفاض الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي، كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري.

وذكر أنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح الشركات بأسمائها في البورصة المصرية خلال أسبوعين.

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