32 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي العماني بالأسعار الجارية

المصدر: وام

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سجّل معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 30.4% ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأرجع تقرير "مؤشرات الحسابات القومية الربع سنوية" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، هذا الارتفاع إلى زيادة معدل نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية سبتمبر 2022 بالأسعار الجارية بنسبة بلغت 72.5 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وهي الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو في أنشطة الصناعات التحويلية محققًا 65.6 % خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 سجل ارتفاعًا بنسبة 4.5 % ليصل إلى 26 مليار ريال عُماني، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك يرجع بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 12 % بالأسعار الثابتة، وتعتبر بذلك الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 5 %.

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