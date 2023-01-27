السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 يناير 2023 نوعاً من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة، ويزداد بحث المواطنين المصريين عن سعر الدولار بالتزامن مع إجازة البنوك.

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة سعر 29.84 للشراء و29.94 للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل سعر 29.84 جنيه للشراء و29.94 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر 29.84 جنيه للشراء و29.94 للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل 29.74 جنيه للشراء 29.84 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر 29.74 جنيه للشراء 29.84 جنيه للبيع.

في البنوك الخاصة سجل سعر 29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز