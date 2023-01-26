حقيقة عرض شركة «مصر للطيران» للبيع

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة المصرية بيع شركة مصر للطيران.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها على الإطلاق.

وشددت الوزارة على أن «مصر للطيران» شركة مصرية وطنية ستظل مملوكة للدولة المصرية، منوهةً بأنه لا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، بوصفها إحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي.

وأشارت إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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