مصر تفتتح محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة

المصدر: د ب ا

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افتتح وزيران مصريان، اليوم الخميس، محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة بقدرة إجمالية تبلغ 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنوياً.

وقالت وزارتا الطيران والبيئة، في بيان صحفي اليوم: "جاءت المحطة لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة".

وأكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس وجود خطة استراتيجية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع الطيران بمصر، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتماشي مع التوجه العالمي بالمطارات في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة.

وأضاف أن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة في مختلف المطارات المصرية في إطار استراتيجية لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة.

وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يساعد علي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليصل إلى 75ر222 طنا/سنوياً كأحد المساهمات الوطنية في التصدي لآثار التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة البيئة بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لقطاع البيئة في مصر، مشيرة إلى مزيد من التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية وتنفيذ مرحلة جديدة من هذا المشروع.

وأكد" اليساندرو فراكسيتي" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تنفيذ هذه المحطة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت في إطار عملية تحول الطاقة في مصر.

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