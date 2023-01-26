أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

المصدر: البيان

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تراوحت أسعار الدولار اليوم الخميس 26 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري للشراء بين 29.90 و29.84 جنيه بفارق 6 قروش، والبيع 29.94 و29.84 جنيه بفارق 10 قروش.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه حيث بلغ 29.90 جنيه شراء، مقابل سعر البيع 29.94 جنيه.

وسجل بنك الاستثمار العربي ثاني أعلى سعر للدولار في مصر، حيث بلغ شراء 29.86 جنيه، مقابل سعر بيع 29.94 جنيه.

وجاء سعر الدولار في 17 بنكًا وهي: بنك كريدي أجريكول، بنك قناة السويس، بنك بلوم، ميد بنك، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، التجاري الدولي البنك المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، بنك أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك قطر الوطني. سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكًا اليوم هو 29.84 للشراء و29.94 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل أسعار الدولار في مصر في 3 بنوك هي بنك مصر وأيضًا البنك الأهلي المصري، وكذلك بنك التنمية الصناعية وسجل 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

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