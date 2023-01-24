عمومية مساهمي البنك العربي المتحد توافق على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل

المصدر: الشارقة- البيان

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عقدت الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) اجتماعها في فندق دوست ثاني، دبي برئاسة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، بتفويض من مجلس إدارة البنك، حيث وافقت على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى («AT1»)

عقد الاجتماع بإشراف سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب اتفاقية مسجلة تم توقيعها بين البنك وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وأعضاء الإدارة العليا في البنك العربي المتحد.

ووافق المساهمون على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى («AT1») لغاية مبلغ 150 مليون دولار (أو ما يعادله بعملات أخرى) لأغراض تعزيز كفاية رأس مال البنك، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والمعايير المطلوبة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حيث تخضع دائمًا للقوانين الواردة في الإرشادات والمعايير والقواعد واللوائح التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي فيما يتعلق بالأدوات المالية الإضافية الغير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى («AT1») ومتطلبات بازل 3 ذات الصلة.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: أظهر مساهمو البنك العربي المتحد مرة أخرى دعمهم الثابت للبنك، وتشرّفنا بحضور الأغلبية منهم في اجتماعنا. وعلى مر السنين، أثبت البنك المرونة والتجدّد الدائم. ونظراً للإجراءات المتخذة، فقد أصبحنا أقوى بكثير وذلك في سعي البنك لتحقيق فوائد مستدامة من أجل تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا ودعم اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل. وتوجه بالشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات الرقابية على دعمهم القيّم، كما أعرب عن امتنانه لحكومة الإمارات لتوجيهها المستمر للمضي قدماً في طريق التطور والازدهار.

وقال شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك: سعداء بالموافقة التي حصلنا عليها بشأن إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى («AT1») حيث تؤكد هذه الخطوة التزام المساهمين ومجلس الإدارة تجاه استراتيجية النمو المعتمدة وستساهم في الارتقاء بالبنك وتعزيز نموّه المستدام.

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