العراق يبيع نفطاً بأكثر من 7.7 مليارات دولار في ديسمبر

المصدر: وام

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قالت وزارة النفط العراقية إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و708 ملايين و556 ألف دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم ، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100مليون و735 ألفا و151 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا.

وأشار البيان إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 74.636 دولارا.



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