الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

المصدر: البيان

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سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار في الأسواق العالمية. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 29.80 جنيه للشراء، فيما سجل 29.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لنشرة البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار في البنك المركزي ارتفاعًا بنحو 3 قروش، حيث وصل سعر صرفه إلى 29.83 جنيه.

كذلك أيضاً في البنوك الوطنية (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، سجل ارتفاعاً بنحو 3 قروش وسجل 29.82 جنيه للبيع، و29.72 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار بـ 3 قروش إلى مستوى 29.92 جنيها للبيع و29.82 جنيها للشراء.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس المسائية بنحو 0.6% ونحو 102.07 نقطة أساس، بعدما سجل ارتفاعًا بنحو 0.11%، وفقًا لمؤشر DXY.

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