مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها يربح 3.2 مليارات جنيه

المصدر: وام

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حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الأحد" مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأفراد العرب قابلتها عمليات بيع لجني الأرباح من قبل الأجانب والمؤسسات العربية.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.2 مليارات جنيه؛ ليصل إلى تريليون و56 مليارا و100 مليون جنيه عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع، بعد تداولات كلية بلغت 3.8 مليارات جنيه، منها 1.6 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.33 في المائة مسجلا 16118.85 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.54 في المائة ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 3014.11 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي أضاف 0.67 في المائة إلى قيمته منهيا أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 4489.79 نقطة.

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