المصدر: وام

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية ارتفاع صادرات مصر من" الصناعات الكيماوية والأسمدة " بنسبة 23 في المائة ليبلغ 8.629 مليارات دولار مقابل 7.33 مليارات دولار خلال عام 2021.

وأظهر التقرير الشهري الصادر اليوم عن المجلس أن صادرات الصناعات الكيماوية تصدرت قائمة الصادرات غير البترولية مستحوذة على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

وأوضح التقرير أن معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية حققت العام الماضي، زيادة واضحة تصدرها صادرات "الأسمدة" والتي زادت بنسبة 42% لتبلغ ما قيمته 3.389 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.390 مليار دولار خلال 2021، كما ارتفعت صادرات "اللدائن" بنسبة طفيفة بلغت 1% لتصل إلى ما قيمته 2.461 مليار دولار خلال 2022 مقارنة بـ 2.428 مليار دولار خلال العام السابق له.

ونمت صادرات مصر من "الكيماويات غير العضوية بنسبة 105% لتبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.316 مليار دولار مقارنه بنحو 640.66 مليون دولار خلال 2021.

كما ارتفعت صادرات "الأحبار والدهانات" بنسبة 23% لتصل إلى ما قيمته 291.59 مليون دولار مقارنه بنحو 237.47 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى زيادة صادرات "الكيماويات المتنوعة" بنسبه 25% لتبلغ 267 مليون دولار مقارنه بنحو 212.69 مليون دولار، كما شهدت صادرات "منتجات الزجاج" زيادة بنحو 13% لتبلغ نحو 231.7 مليون دولار مقارنه بنحو 205.5 ملايين دولار.

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