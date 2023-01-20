"ماجنوم العقارية" و"فوربس" تعلنان عن شراكة لتشييد برج "فوربس إنترناشيونال تاور" في القاهرة

المصدر: البيان

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توطيداً لالتزامهما المتواصل بالاستدامة، أعلن كل من "ماجنوم العقارية" و"فوربس" عن شراكة جديدة تجمع العلامتين التجاريتين الرائدتين لتشييد برج مبتكر صديق للبيئة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية. ويأتي الإعلان على هامش الاجتماع السنوي الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وسيشرف على تنفيذ المشروع الطموح كل من المهندس المعماري الشهير أدريان سميث وشريكه المهندس جوردن جِل، كممثّلين عن شركتهما الدولية "أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية". وسيرسي برج "فوربس إنترناشيونال تاور" معاييرَ تؤسس لحقبة جديدة من التصاميم المعمارية الرائدة. ومن خلال هذا المشروع، ستعكف شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة"، على دفع حدود مفاهيم التشييد والإنشاءات الحديثة المنسجمة كلياً مع استراتيجية الحياد الكربوني، وذلك بالتعاون مع "فوربس".

جاء الإعلان عن الشراكة، والتي تمثل سابقة بأن يحمل برج تجاري علامة "فوربس"، في اليوم الختامي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، حيث ناقش قادة وخبراء عالميون عدة مواضيع بالغة الأهمية، بما فيها الحاجة إلى تبني حلول مناخية ذكية ومستدامة في التجمعات الحضرية ضماناً لازدهار أنماط المعيشة داخل المدن وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتم تنظيم مراسم توقيع مذكرة التفاهم داخل قاعة "The Dome" في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقع المذكرة كل من عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "روابي القابضة"، ورئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية؛ ومايك فيديرل، الرئيس التنفيذي في "فوربس"، وذلك بحضور عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روابي القابضة" ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية"؛ وماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية" والمهندسان المعماريان أدريان سميث وجوردن جِل.

هذا وجاءت اتفاقية الشراكة نتيجة دراسة عالمية سلّطت الضوء على الدور القوي الذي يلعبه القطاع العقاري الخاص في منطقة الشرق الأوسط كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستثمار، لاسيما وأنه مدعوم بمعدلات الطلب القوية، والناتج المحلي الإجمالي المرتفع، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول المنطقة بعيداً عن الاعتماد على القطاعات البتروكيماوية.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال مايك فيديرل، الرئيس التنفيذي في "فوربس": "من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة مع ’ماجنوم العقارية‘ والتي ستتيح لنا العمل جنباً إلى جنب مع المهندس المعماري المعروف أدريان سميث، لتشييد أول برج مستدام يحمل علامة ’فوربس‘ التجارية. ولطالما حرصت شركتنا على ترك بصمتها الإيجابية حول العالم، سواء من خلال مجلتنا الموثوقة ذائعة الصيت، أو الفعاليات التي ننظّمها للترويج لحقوق المرأة أو عبر تسخير إمكانات الاستثمار في الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وصولاً إلى تشييد برج حديث ومسؤول بيئياً يمكّن الشركات العاملة فيه من تحقيق التقدّم والازدهار في قلب واحدة من أشهر عواصم العالم".

تمهيد الطريق نحو التحول المستدام

في معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الجديدة، قال عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "روابي القابضة"، ورئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية": "لا شك أن المدن والمجمعات الحضرية ستلعب دوراً حاسماً في سعينا للوصول إلى الحياد الكربوني. ونظراً لكون المباني مسؤولة عما يصل إلى ثلث حجم انبعاثات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، فإننا اليوم أمام فرصة رائعة للارتقاء بكفاءة ومعايير قطاع الإنشاءات والبدء بتشييد مجمّعات شاملة ومرنة ومستدامة. إن الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030 الطموحة تتمثل في التنمية الحضرية، ويعكس إطلاق برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘، المجهّز للحصول على التصنيف البلاتيني في ’الريادة في الطاقة والتصميم البيئي‘ (LEED)، رؤيتنا الرامية لإرساء معايير جديدة في استدامة المباني".

من جانبه، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روابي القابضة" ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية": "يأتي إطلاق المشروع في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري مساره التصاعدي، إذ بلغت معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها في 8 سنوات. وتوقعت العديد من الدراسات نمواً سنوياً مركباً للقطاع العقاري بالمنطقة بنسبة 6,5% في الفترة من 2022 إلى 2030، وهو أعلى من متوسط النمو في الأسواق العالمية".

بدوره، قال ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية": "يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع ’فوربس‘ والتي جاءت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شكّلت النقاشات والحوارات البناءة حول القضايا ذات الأهمية العالمية مصدر إلهام لمواصلة العمل على تشكيل مستقبل أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، حرصنا على التعاون مع أفضل العلامات التجارية في العالم لتسخير التقنيات المتقدمة دعماً لجهودنا الرامية إلى تطوير مجمّعات ومبانٍ خالية من الانبعاثات بالاعتماد على أرقى الممارسات العالمية في مجالات التصميم المعماري والمباني الخضراء والاستدامة والهندسة والمواصفات".

التقنيات المستدامة المستقبلية

ومن ناحيته أضاف ادريان سميث: "تتميز الهندسة المعمارية المذهلة لبرج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ والمستوحاة التصاميم المستقبلية والتي تحمل توقيع شركة ’أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية‘، بانحناءات آسرة من الزجاج والفولاذ التي تشق السماء لتشكل 55 طابقاً يضم مساحات مكتبية مرنة بالإضافة إلى طابقين يوفران تشكيلة متكاملة من تجارب التجزئة الراقية".

ويتفرد البرج التجاري بموقع مميز ضمن منطقة الأعمال المركزية الشمالية للعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ويهدف تصميمه المبتكر إلى تسخير قوة الموارد الطبيعية المحيطة للارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، حيث سيتم تزويد سطحه بألواح للطاقة الشمسية، وأنظمة تدفئة وتبريد وتكييف مؤتمتة بالكامل، وتقنيات بناء ذكية حديثة. وقد اعتمدت الشركة تصاميم متناغمة مع المواقع الحيوية لضمان الاستفادة القصوى من حركة دوران الهواء، وإتاحة أكبر قدر من الضوء والتناغم الطبيعي في الداخل، بما يعزز رفاهية الموظفين وصحتهم وعافيتهم.

وقال جوردن جِل: "نظراً لتبنيها مفاهيم تعزز خفض الانبعاثات الكربونية، ستلتزم ’ماجنوم العقارية‘ بتشييد برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ وفقاً لأرقى معايير المباني الخضراء، واستخدام العديد من التقنيات المتقدمة بالشراكة مع شركاء عالميين ضماناً لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض حجم الانبعاثات. ومن التوقع أن يغدو البرج واحداً من أكثر المباني استدامةً في العالم وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة لاحقاً".

وأضاف بيتر هونغ، رئيس قسم التراخيص ومشاريع العلامات التجارية لدى فوربس: "في أعقاب إطلاق ’فوربس جلوبال بروبرتيز‘ قبل ثلاث سنوات لتغدو أولى علاماتنا التجارية المختصة في مجال الوساطة العقارية، فإننا اليوم بصدد الإعلان عن نقلة نوعية جديدة تتمثل بتطوير برج ’فوربس انترناشيونال تاور‘، أول مبنى تجاري في العالم يحمل علامة فوربس التجارية".

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