تحرك جديد للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكي تحركاً جديداً مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يناير 2023، خلال بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري، حيث استقر عند آخر ارتفاع ليحقق 29.58 جنيه شراء و29.7 جنيه بيع، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله وتخطيه حاجز الـ29 جنيها الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكان الدولار قد ارتفع في مصر بقيمة قرشين في آخر يوم عمل للبنوك، يوم الخميس الماضي داخل البنوك المصرية، بعد آخر ارتفاع سجله الأخضر على إثر قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وذلك في آخر اجتماع للجنة السياسية النقدية عام 2022.

وارتفع الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل مقابل الجنيه 29.63 جنيه شراء و29.7 جنيه بيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة سعر 29.6 جنيه شراء و29.7 جنيه بيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يناير قيمة 29.5 جنيه شراء و29.6 جنيه.

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس قيمة 29.5 جنيه شراء و29.6 جنيه بيع.

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