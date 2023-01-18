"لينكدإن" تكشف عن أبرز الوظائف المطلوبة في الإمارات والسعودية 2023

المصدر: البيان

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كشفت بيانات جديدة صادرة عن شركة لينكدإن عن الوظائف الأسرع نموًا في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تبين أن معظم هذه الوظائف موجودة في قطاعات المبيعات، والتكنولوجيا، والبيئة، والموارد البشرية وتتضمن المسميات التالية: مبرمج، ومندوب مبيعات، ومدير بيئي، وأخصائي عمليات الموارد البشرية.

قطاع التكنولوجيا في الصدارة في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية

تعكس الزيادة في وظائف قطاع التكنولوجيا حجم التحول الرقمي الحالي في كل من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة الذي تشهده المنطقة. وقد برزت أربع من أسرع عشر وظائف نمواً في السعودية من مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات. وشهدت الإمارات أيضاً نمواً في الوظائف المتاحة للمطورين حيث كانت ثلاث من أصل أبرز 10 وظائف متاحة في مجال تطوير البرمجيات.

نمو في الوظائف المرنة في المنطقة

بالرغم من تباطؤ مستويات التوظيف في شهر ديسمبر 2022 بمقدار 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق - والذي شهد زيادة ملحوظة في مستويات التوظيف ما بعد الجائحة-، ما تزال مستويات التوظيف في ديسمبر 2022 أعلى مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2020 بنسبة 37.1%.

وشهدت الإمارات زيادة شهرية في عدد الوظائف المرنة بمعدل 27.7% والذي يعتبر من أعلى المستويات في أسواق العمل في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط (EMEA)، مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة (-1.6%)، وألمانيا (-10.5)%، و فرنسا (-21.6%).

لينكدإن تتيح مجموعة من الدورات التعليمية لمساعدة الباحثين عن وظائف جديدة

في سعيها لدعم الباحثين عن فرص توظيف جديدة، أتاحت شركة لينكدإن مجموعة من الدورات التعليمية من خلال منصة لينكدإن للتعلم وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات المناسبة للحصول على الوظائف الأكثر نمواً في الإمارات والسعودية.

وتشمل هذه الدورات تحسين مهارات الاستدامة، استكشاف مهنة مطور الواجهة الأمامية للويب، كيف تحترف مهنة الأمن السيبراني، كيف تصبح مندوب مبيعات، تطوير مهارات الموارد البشرية والإدارة والقيادة. هذه المساقات متاحة مجاناً حتى 15 فبراير 2023.

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