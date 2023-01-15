 أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ثباتا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي، عند مستوى 30.66 جنيها للشراء 30.70 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.22 جنيها للشراء و30.32 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 29.50 جنيها للشراء و29.60 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 29.50 جنيها للشراء و29.55 جنيها للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيها للشراء 29.65 جنيها للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 30.66 جنيها للشراء 30.70 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.60 جنيها للشراء و30.70 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 29.50 جنيها للشراء و29.55 جنيها للبيع.

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