هل سجل الدولار 33 جنيهاً مصرياً؟

المصدر: البيان

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بعد تسجيل الدولار الأمريكي قفزة تاريخية مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، ووصل إلى مستويات 32 جنيهاً، لكنه عاد إلى الانخفاض في تعاملات اليوم، في البنوك والمصارف المصرية، وحتى في السوق السوداء، وسط حالة من عدم الاستقرار التي يشهدها الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، 30 جنيها، مسجلا انخفاضاً بنحو 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 29.5264 جنيها للشراء، و29.6194 جنيها للبيع، بينما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، نحو 31.7822 جنيها للشراء، و31.8942 جنيها للبيع.

سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 29.5 جنيها للشراء، و29.55 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 31.6594 جنيها عند الشراء وعند البيع 32.0263 جنيها.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل غدا الأحد.

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