ارتفاع مؤشرات أداء 7 بورصات عربية

المصدر: (أبوظبي- وام)

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شهدت مؤشرات أداء الأسواق العربية تبايناً خلال الأسبوع الماضي، إذ سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، مدعومة بتحسن معدلات السيولة وارتفاع مؤشرات قيم التداول، تزامناً مع الارتفاع الأسبوعي المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، تحديداً الأمريكية والأوروبية، وعزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والمواصلات، والنقل، من أداء عدد من البورصات العربية الأسبوع الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق في نشرته الأسبوعية لتداولات أسواق المال العربية الصادرة أمس، أن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، شهدت تراجعاً بنحو 0.48%، نتيجة انخفاضها في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ست بورصات عربية. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية، الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية، بنسبة 8.84%. كذلك سجلت بورصات كل من عمّان وقطر ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 3.86 و3.90 و7.49 % على الترتيب، فيما شهدت بورصتا أبوظبي ومسقط، تحسناً بأقل من 1% نهاية الأسبوع الماضي.

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