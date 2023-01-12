"منتدى دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يستكشف فرص وتوجهات استمرارية النمو في المنطقة

المصدر: البيان

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يعقد منتدى دائرة قادة التجزئة قمته التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، مع تكيف عادات المستهلكين في المنطقة في ظل التضخم الحاصل على مستوى العالم. حيث يجمع الحدث السنوي المرتقب، المنصة الاستراتيجية الأولى لقطاع التجزئة، صناع القرار الإقليميين والعالميين لمناقشة التوجهات التي تؤثر على القطاع وكيف يمكن للشركات أن تستجيب استراتيجيًا في وسط البيئة التنافسية المتغيرة.

سيساهم قطاع التجزئة بإجمالي 308 مليار دولار (1.16 تريليون ريال سعودي) في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، أي ما يقرب من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة. ومن المتوقع أن ينمو القطاع في المملكة العربية السعودية إلى 159 مليار دولار (596 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2024. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، شكل قطاع التجزئة 22.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2022 الماضي.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن التضخم يلقي بثقله على ثقة المستهلك. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس، إذ تبين أن 39% من المشاركين وضعوا التضخم على رأس قائمة مخاوفهم. إذ وصل معدل التضخم إلى 10 في المائة في عام 2022، حيث واجه تجار التجزئة مشاكل في سلاسل التوريد وارتفاعات في الأسعار.

قال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس إدارة دائرة قادة التجزئة: "هذه لحظة مناسبة لجمع القيادات عبر القطاعات في المنطقة للبحث في التوجهات الناشئة المؤثرة على الصناعة. يتطور سلوك المستهلك واهتماماته باستمرار، مما يضع ضغوطًا تنافسية جديدة على الشركات."

وأضاف: "يسعدنا أن نعود إلى مدينة الرياض للمرة الثالثة لاستكشاف طرق عمل الشركات وفرصها في المشهد الحالي الجديد والدفع بعجلة النمو للاقتصاد الرقمي المتزايد."

تركز قمة 2023 على موضوع "الاقتصاد الرقمي والنمو الهادف". إذ يجمع الحدث أبرز المتخصصين المبتكرين ذوي وجهات النظر المختلفة والتجارب والمناطق الجغرافية المتنوعة لتقييم الصناعة في خضم التغير المتسارع، وإدارة الاضطرابات التجارية المستمرة ورسم مخطط تجاري جديد خصيصًا للمستقبل.

ستشارك "سينومي"، أكبر مطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، في القمة كشريك استراتيجي.

قال محمد مراد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سينومي: "قمنا مؤخراً بإطلاق علامتنا التجارية الجديدة "سينومي"، في إطار مسيرتنا الطموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة ونمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، ومواصلة مساهمتنا في صياغة مستقبل هذا القطاع. وأتطلع قدماً إلى مناقشة الرؤى والأفكار المبتكرة المحركة للقطاع بالإضافة الى مقاربة افاق نمو مشهد التجزئة والمملكة السعودية عموما، كشريك استراتيجي لقمة "دائرة قادة التجزئة" في الرياض."

يستضيف الحدث جلسات نقاشية محفزة على الإبداع، وحلقات حوارية لفرق العمل للمشاركة في التجارب الحية، سيستكشف القادة التنفيذيين المؤثرين ورواد الصناعة وصناع القرار والمبتكرين والمستثمرين والمحللين تأثير العصر الرقمي الجديد على ريادة الأعمال والابتكار والتعاون.

وأضاف قال بانوس ليناردوس: "تؤكد استضافة المنتدى في الرياض على إمكانات النمو الكبيرة في المملكة لقادة الأعمال التجارية في قطاع التجزئة والعلامات التجارية من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونحن ندرك التحديات والفرص في هذا العصر الجديد. هدفنا هو الارتقاء بتواترية الصناعة من خلال الاستفادة من قوتنا الجماعية وخبرتنا لتحقيق التغيير الإيجابي."

"وتدعم القمة التاسعة لمنتدى دائرة قادة التجزئة بشكل كبير جهود المنطقة لبناء نموذج جديد من تجارب قطاعي التجزئة والتجارة الاستثنائية ضمن نظام بيئي رقمي شامل ومستدام."

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