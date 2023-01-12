بعد ارتفاع قياسي.. الدولار يعود للانخفاض مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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بعد حالة التذبذب والارتفاع القياسي الذي شهده سعر الدولار الأمريكي يوم أمس الأربعاء وكسر حاجز الـ 32 جنيهاً، عاد اليوم الخميس 12 يناير لينخفض في بداية التعاملات ويسجل سعر 29.6 للشراء، 29.7 للبيع.

في بنك المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي سعر 29.7 جنيه للشراء 29.8 للبيع.

في البنك الأهلي سجل 29.75 جنيه للشراء 29.8 جنيه للبيع في سعر الدولار.

في بنك مصر سجل 29.75 جنيه للشراء 29.8 جنيه للبيع.

في بنك الإسكان والتعمير سجل سعر .31.8 جنيه للشراء 31.9 جنيه للبيع.

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