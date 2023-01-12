السعودية تعتزم استخدام اليورانيوم المحلي لتطوير الطاقة النووية

المصدر: (الرياض - رويترز)

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قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس: «إن المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم لتطوير صناعة الطاقة النووية في البلاد».

وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم. وقال وزير الطاقة أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض: «تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك إقامة مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية».

وأشار إلى أن استخدام المملكة مواردها من اليورانيوم يشمل «دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني، وبالطبع للتصدير».

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