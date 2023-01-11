وزير المالية السعودي يكشف حقيقة فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط

المصدر: د ب ا

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أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن هناك رؤية واضحة في المملكة فيما يتعلق بالضرائب الاستثنائية على أرباح شركات النفط، موضحاً أن أكبر خطر التفكير في هذا النوع من الضرائب.

وقال الجدعان، أمام مؤتمر التعدين الدولي 2023 المنعقد بالمملكة اليوم: "الضرائب الاستثنائية التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات النفط هو تفكير أناني وغير منتج ولا يأخذ بالاعتبار كم عانت حين كانت الأسعار منخفضة".

وأشار الوزير إلى أن "وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد وقطاع التعدين مهم في رؤية 2030"، مؤكدا أن وزارة المالية تدعم نمو قطاع التعدين.

ولفت الجدعان إلى أن مشاريع التعدين معفية من الجمارك، متوقعاً أن قطاع التعدين سيزدهر.

وانطلقت أمس الثلاثاء في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.

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